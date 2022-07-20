На острові виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника.

На острові Зміїний дослідили підземні укріплення, провели інженерні роботи з розмінування та встановили український прапор.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

"В ході операції ГУР проведено роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконано інженерні роботи з розмінування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на острові було виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки російських окупантів. Йдеться, зокрема про системи наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військовослужбовців Російської Федерації та електронні носії інформації.

"На острові встановлено український прапор замість рашистського "триколору". Окрім цього, знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію українського кота, який прожив кілька місяців в окупації", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили острів Зміїний у Чорному морі у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

30 червня після вогневих ударів по Зміїному українськими ракетними та артилерійськими підрозділами російські загарбники залишили острів.

4 липня стало відомо, що на острові Зміїний встановлено прапор України.

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