Крейсер росіян був споряджений крилатими ракетами.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, згадуючи бій за Чорне море навесні 2022-го, вказав на важливу стратегічну роль у потопленні ракетного крейсера "Москва" ЧФ РФ, а також розповів, чим би загрожувала Україні окупація Зміїного.

В інтерв'ю Дмитру Комарову Залужний нагадав, що крейсер росіян був споряджений крилатими ракетами.

"Потоплення крейсеру "Москва" має для нас, в тому числі, стратегічне значення. Це був носій крилатих ракет. Але, відповідаючи на питання, чи повністю ми виконали свої плани, хочу сказати, що ні. Таку роботу ми продовжуємо. Обов'язково доберемося і до "Григоровича" (фрегата проекту 11356Р "Адмірал Григорович" - ред.), і до "Ессена" (фрегат того ж проекту "Адмірал Ессен" - ред.)... це питання часу", - зазначив Залужний.

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Залужний порівняв "Москву" з військовими колонами росіян, що у лютому-березні 2022-го рухались у бік Київської області та були спалені українськими військовими. У недооцінці противника, за словами генерала, була головна помилка окупантів.

"Крейсер "Москва" - це як величезні колони, які рухались у бік Київської області. Безстрашшя супротиву, неможливість (у росіян - ред.) уявлення того, що "друга армія світу" може бути кимось уражена або знищена. (Росіяни - ред.) затягнули ті колони під Київ, які ми спалили, так само затягнули це ржаве корито безпосередньо у зону ураження - і відповідно, ми змогли скористатися шансом. Паралельно - там ще дехто і дещо нормально "отримали", але залишимо це поки в історії", - розповів Залужний.

Водночас, за словами Залужного, деокупація Зміїного була важлива насамперед відновленням безпеки для української бойової авіації. "Чи має стратегічне значення Зміїний як вузол оборони? Ні. Росіяни зробили дуже величезну помилку, коли позатягували туди людей і ракети, бо думали, що там існуватиме їхній військовий гарнізон. Однак нам треба було його звільнити, бо ті (російські - ред.) ППО на Зміїному досить серйозно перекривали собою територію України. Їхні ракети могли залітати на досить значну територію, що ускладнювало роботу авіацію", - пояснив Головнокомандувач.

Потоплення крейсера "Москва" - головне

13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту РФ, ракетного крейсера "Москва" було підбито кількома ракетами "Нептун". Удар спричинив детонацію боєкомплекту на борту. Судно буквально згоріло в морі - до того, як його спробували евакуювати.

За різними оцінками, чисельність екіпажу "Москви" становила від 416 до 680 осіб, у тому числі як з'ясувалося пізніше, матроси строкової служби. Переважна більшість матросів, ймовірно, загинули, але російська влада офіційно вважає їх "зниклими безвісти" і вимагає від батьків підписати документи про те, що корабель затонув в результаті "катастрофи", а не в результаті військових дій.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, потоплення "Москви" спричинило ланцюгову реакцію подій, які значно посилили позиції України і послабили Росію.

Згодом, у липні 2022-го, деокупувати вдалось і острів Зміїний, що чинив тиск на судноплавство в Чорному морі, а також загрожував ударами по півдню України. Звільнення острова дозволило Україні відкрити "зерновий коридор".

Втрати Чорноморського флоту - дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 18 одиниць російських плавзасобів, включаючи бойові кораблі і катери.

Одна з масштабних операцій на ЧФ Росії була здійснена в жовтні 2022-го. Тоді, за підрахунками експертів, в результаті атаки невідомих морських безпілотників було пошкоджено щонайменше три кораблі у Севастопольській бухті. Але найдорожчою втратою для росіян (до 700 мільйонів доларів) виявився крейсер і флагман ЧФ РФ "Москва".

Як писав російський "Проект" у грудні 2022-го, Чорноморський флот РФ втратив у війні з Україною 15% свого бойового складу.

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