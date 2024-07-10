Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив главі МЗС Угорщини Петеру Сіярто, що мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.
"Я зустрівся зі своїм угорським колегою та поінформував його про ситуацію на фронті, а також про підготовку до другого Саміту миру. У цьому контексті я підкреслив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах", - повідомив Кулеба.
Глава МЗС України додав, що "нещодавній російський напад на дитячу лікарню "Охматдит" ще раз продемонстрував, що задобрювання Путіна не приносить результатів, оскільки він продовжує шукати війни, і ми повинні спільно змусити його прийняти справедливий і тривалий мир".
Окремо Кулеба і Сіярто обговорили подальші спільні кроки для розвитку двосторонніх відносин, що відбулося у розвиток домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва.
"Мирна місія" Орбана
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан без узгодження з Україною і Європейським Союзом Орбан прилетів до Москви для зустрічі з російським правителем Путіним. Перед цим Орбан побував у Києві.
У Москві Орбан назвав зустріч із Путіним "особливою", заявивши, що "Угорщина скоро стане єдиною країною в Європі, яка зможе вести діалог і з Росією, і з Україною".
Водночас глава МЗС України наголосив, що Путін підставив Орбана, завдавши жорстокого ракетного удару по Україні під час його "мирної місії".
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