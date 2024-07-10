Як наголосив глава МЗС України, задобрювання диктатора Володимира Путіна не приносить результатів, оскільки той продовжує шукати війни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив главі МЗС Угорщини Петеру Сіярто, що мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.

"Я зустрівся зі своїм угорським колегою та поінформував його про ситуацію на фронті, а також про підготовку до другого Саміту миру. У цьому контексті я підкреслив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах", - повідомив Кулеба.

Глава МЗС України додав, що "нещодавній російський напад на дитячу лікарню "Охматдит" ще раз продемонстрував, що задобрювання Путіна не приносить результатів, оскільки він продовжує шукати війни, і ми повинні спільно змусити його прийняти справедливий і тривалий мир".

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Окремо Кулеба і Сіярто обговорили подальші спільні кроки для розвитку двосторонніх відносин, що відбулося у розвиток домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва.

"Мирна місія" Орбана

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан без узгодження з Україною і Європейським Союзом Орбан прилетів до Москви для зустрічі з російським правителем Путіним. Перед цим Орбан побував у Києві.

У Москві Орбан назвав зустріч із Путіним "особливою", заявивши, що "Угорщина скоро стане єдиною країною в Європі, яка зможе вести діалог і з Росією, і з Україною".

Водночас глава МЗС України наголосив, що Путін підставив Орбана, завдавши жорстокого ракетного удару по Україні під час його "мирної місії".

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