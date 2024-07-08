За словами глави МЗС, "це справжня відповідь Путіна на всі миротворчі місії та пропозиції".

Київ закликає союзників якнайшвидше ухвалити рішення про передання Силам оборони додаткових систем протиповітряної оборони та зброї. Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що 8 липня у Києві внаслідок чергового масованого ракетного удару Росії по Україні суттєво постраждала одна з найбільших дитячих лікарень України "Охматдит". При цьому є повідомлення про постраждалих дітей.

"Завали розбирають надзвичайники та пересічні кияни. За добу в Києві було завдано ще одного удару по лікарні, що свідчить про навмисний удар Росії по медичних закладах та цивільній інфраструктурі. Це справжнє обличчя Росії. Це справжня відповідь Путіна на всі миротворчі місії та пропозиції", - зазначив дипломат. Відео дня

Він підкреслив, що, крім Києва, росіяни завдали атак по мирним жителям у Дніпрі, Кривому Розі, Слов'янську та Краматорську.

"Цей варварський удар ще раз закликає весь світ, усіх лідерів і країни якнайшвидше поставити Україні додаткові системи ППО та боєприпаси. Додаткові Patriot та зброя. Закликаю партнерів невідкладно приймати рішення. Я закликаю всі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній удар, вжити негайних заходів для посилення можливостей протиповітряної оборони України та відмовитися від будь-якого умиротворення вбивць дітей та інших мирних жителів", - наголосив Кулеба.

Ракетна атака РФ по Україні 8 липня

По Україні вранці 8 липня відбулася кривава ракетна атака з боку російських агресорів. Ударів зазнали, зокрема, Київ, Дніпро та Кривий Ріг.

В результаті атак щонайменше 36 людей загинуло, ще понад 140 були поранені.

Вас також можуть зацікавити новини: