За його словами, з Україною не узгоджували поїздку угорського прем'єра до Москви.

Кремлівський правитель Путін "підставив" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, завдавши жорстокого ракетного удару по Україні під час його "мирної місії".

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Поки Орбан прилетів в Київ, потім - одразу скажу, що це не було погоджено з Україною - полетів у Москву, потім у Китай. Називає це "місія миру 1", "місія миру 2", "місія миру 3", говорить про припинення вогню. А Путін завдає удару по дитячій лікарні, по українських заводах, українським містах, масовано вбиває десятки людей", - сказав він.

За словами очільника МЗС, таким чином Орбан опиняється у скрутному становищі, оскільки під час таких атак надзвичайно складно просувати наратив про готовність Путіна до переговорів.

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"Мирна місія" Орбана

Нагадаємо, що на початку липня угорський прем'єр зустрівся у Києві з президентом України Володимиром Зеленським. У столиці він говорив про співпрацю та закликав до припинення вогню.

За кілька днів Орбан поїхав до Москви з "миротворчою місією". Його візит та зустріч з Путіним викликали хвилю обурення у Європі, лунали звинувачення в тому, що він використав Головування країни в ЄС.

8 липня він прибув до КНР, де зустрівся з Сі Цзіньпіном. Того ранку Росія здійснила черговий воєнний злочин, завдавши масованого удару по Україні.

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