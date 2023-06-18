ЗСУ атакували пункти управління, склади боєприпасів та позиції ворога.

Авіація Збройних сил України за минулу добу, 17 червня, завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу російських військових.

Крім того, наші захисники знищили 2 зенітних ракетних комплекси ворога, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

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При цьому російські окупанти завдали 43 авіаційних та 4 ракетних удари. Ворог також здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наразі ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Війна в Україні - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що українські військові рухаються вперед на Донбасі.

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили близько 219 тис. 170 російських військових.

На Таврійському напрямку українські військові просунулися, завдавши росіянам значних втрат. Зокрема, ліквідовано понад п’ять рот окупантів та знищено близько 90 одиниць російської техніки.

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