Це було одне з найбільш дальніх прямих уражень танків за всю війну.

Українська бойова машина піхоти М-2 Bradley ефектно вдарила по танку Т-80 російських окупантів. Це було одне з найбільш далекобійних "прямих убивств" танків у російсько-українській війні.

Як зазначає видання Forbes, у новий пакет допомоги від США для України на 1 млрд доларів увійшла певна кількість бойових машин піхоти M-2 Bradley. Єдиний підрозділ української армії, що використовує М-2, – 47-ма механізована бригада – веде запеклу оборону проти набагато більших російських сил, які наступають на захід від руїн Авдіївки на сході України.

Дрон зняв один із боїв, у якому і засвітилася Bradley. Так, в один із вечорів навідник М-2 помітив російський танк Т-80 за кілька сотень метрів від нього на полі на схід від села Новопокровське. Екіпаж М-2 випустив одну протитанкову ракету з дротовим наведенням TOW, яка пробила 43-тонний танк.

Відео дня

Зазначається, що це було одне з найбільш далекобійних "прямих убивств" танків у російсько-українській війні. Але це, ймовірно, не стало сюрпризом для прихильників легендарного "Bradley", який є основною бойовою машиною армії США з 1980-х років.

"Bradley – не танк, але він може бути вбивцею танків", – пояснює генерал армії США у відставці, який командував М-3 (розвідувальною версією М-2) під час операції "Буря в пустелі" в 1991 році, Марк Хертлінг.

33-тонний, 10-місцевий М-2, можливо, є найкращою бойовою машиною в повномасштабній війні Росії проти України, яка триває вже понад два роки. М-2 Bradley важить на десятки тонн менше, ніж звичайний танк, переважно тому, що його броня набагато тонша. У ближньому бою з російським танком М-2 може протриматися недовго, проте в дальньому точні приціли і ракети TOW можуть дати цій машині перевагу. Особливо вони перевершують танки окупантів вночі, коли інфрачервона оптика "Bradley" допомагає його екіпажу побачити ворожу техніку раніше, ніж екіпаж танка побачить цю БМП.

У перервах між місіями з підтримки піхоти 47-ма механізована бригада використовувала М-2 для "полювання" на ворожі танки. В одному із зіткнень на півдні України минулого літа один екіпаж Bradley підбив два російські танки Т-72.

47-ма механізована бригада вже рік веде безперервні бойові дії. Це позначилося на кількості техніки. Аналітики Oryx нарахували 37 знищених "Bradley" і десятки пошкоджених. Під час російського наступу на захід від Авдіївки минулого місяця у бригади закінчувалися М-2, проте ситуація поступово змінюється в міру надходження нових машин.

Війна в Україні: М-2 Bradley

На початку 2023 року повідомлялося, що США відправили в Україну першу партію бойових машин Bradley у межах військової допомоги на суму $2,85 млрд. До постачання увійшло понад 60 одиниць цієї техніки.

Ці БМП не раз виручали українських військових на полі бою. Кілька місяців тому CNN писало, що М-2 Bradley зупинили великий провал у бою з російськими військами. Якби не вони, окупанти захопили б українські позиції на ключовій ділянці лінії фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: