США замінять свої Bradley на нову модель: що це за БМП

M2A4E1 є найбільш сучасною та живучою версією Bradley.

У США хочуть замінити бойові машини піхоти Bradley, які передали Україні, новою версією.

Як повідомляє виконавче управління програми наземних бойових систем (Program Executive Office Ground Combat Systems) у Facebook, американська армія отримала фінансування для закупівлі нової версії Bradley - M2A4E1. Її представили минулого тижня у штаті Мен.

"M2A4E1 є найбільш сучасною та живучою версією Bradley завдяки інтеграції системи активного захисту Iron Fist", - сказано в повідомленні.

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Система Iron Fist була розроблена в Ізраїлі. Вона призначена для того, щоб захищати техніку від протитанкових ракет, та реактивних гранат. Iron Fis відстежує потенційну загрозу за допомогою радарів, а потім знищує випущені по техніці ракети.

Зазначимо, що ця військова техніка також має вдосконалений приціл навідника та кліматичний контроль для десанту.

Bradley на війні в Україні

CNN писав, що російські військові захопили б українські позиції на ключовій ділянці лінії фронту, якби в України не було поставлених США бронетранспортерів Bradley.

Військові ЗСУ розкрили, чи справді Bradley ефективні на фронті.

Нещодавно у США вперше показали концептуальне зображення нової бойової машини піхоти, яка має замінити БМП M2 Bradley. Назву новій версії наразі дали доволі абстрактну - XM30.

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