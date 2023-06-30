У Ватикані заявили, що будуть зроблені подальші кроки на шляху до миру в Україні.

Папа Римський Франциск попередив, що війні в Україні, схоже, не буде кінця. До такого висновку понтифік прийшов після того, як його посланець миру завершив триденні переговори в Москві, пише Reuters.

"Трагічна дійсність цієї війни, яка, здається, не має кінця, вимагає від усіх спільних творчих зусиль, щоб уявити і прокласти шляхи миру", - сказав Франциск релігійної делегації від Константинопольського Патріарха.

У подальшій заяві Ватикан повідомив, що посланець Папи, італійський кардинал Маттео Дзуппі завершив свої консультації в Москві, де він зустрівся з одним із радників президента Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і главою Російської православної церкви патріархом Кирилом.

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"(Візит був) спрямований на виявлення гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити дорогу до миру", - йдеться в заяві.

У Ватикані додали, що будуть зроблені подальші кроки в цьому напрямку, проте не повідомили деталей.

Війна в Україні - позиція Ватикану

Як повідомляв УНІАН, Папа Римський Франциск неодноразово закликав покласти край російському вторгненню в Україну, яке зруйнувало українські села та міста, призвело до загибелі десятків тисяч людей і змусило мільйони людей залишити свої домівки.

У травні стало відомо, що Україна і Росія погодилися прийняти спецпосланців Ватикану. Тоді ж Папа Римський попросив Маттео Дзуппі стати його посланцем миру. Дзуппі має відношення до спільноти Святого Егідія, що сприяло в 1992 році укладенню угоди, яка завершила громадянську війну в Мозамбіку.

На початку червня кардинал відвідав Київ для переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

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