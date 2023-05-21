Час цієї місії, як і спосіб її здійснення, на даний час ще обговорюється.

Ватикан відправить кардинала Маттео Дзуппі в Україну зі спеціальною мирною місією. Як повідомляє портал Vatican news, про це заявив речник Святого Престолу Маттео Бруні.

"Можу підтвердити, що Папа Франциск довірив кардиналові Маттео Дзуппі, Архиєпископу Болоньї та голові Італійської Єпископської Конференції, завдання провести місію, в погодженні з Державним Секретаріатом, яка б могла посприяти послабленню напруженості у війні в Україні", - зазначив він.

Водночас зазначено, що час цієї місії, як і спосіб її здійснення, на даний час вивчаються.

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Як повідомляє Reuters з посиланням на джерело у Ватикані, Дзуппі спробує окремо зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним.

Видання зазначає, що Дзуппі має відношення до спільноти Святого Егідія, яка в 1992 році по сприяла укладенню угоди, що поклала край громадянській війні в Мозамбіку.

Папа Римський Франциск зробив його кардиналом у 2019 році, а минулого року він був обраний головою Єпископської конференції Італії.

Мирна місія Ватикану - що відомо

В кінці квітня, повертаючись зі свого візиту до Угорщини, Папа Римський Франциск оголосив, що Ватикан готує спеціальну мирну місію, що має посприяти завершенню війни в Україні.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Італії 14 травня зустрівся з Папою та закликав його долучитися до реалізації української формули миру.

Раніше спецпортал новин Ватикану Il sismografo повідомляв, що Київ та Москва погодилися прийняти спецпосланців Ватикану для обговорення мирної місії. Тоді портал повідомляв, що в Київ відправиться глава Італійської єпископальної конференції кардинал Маттео Зуппі, а в Москву - префект Конгрегації східних церков архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

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