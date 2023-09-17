Столтенберг закликав країни-учасниці альянсу нарощувати витрати на оборону.

Війна в Україні може бути досить тривалою, тож Захід має нарощувати витрати на оборону. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецьким ЗМІ, пише Spiegel.

"Більшість воєн тривали довше, ніж очікувалося, коли вони спалахнули. Ми всі хочемо швидкого миру. Водночас ми маємо визнати, що якщо президент Зеленський та українці перестануть воювати, їхньої країни більше не буде. Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир", – сказав Столтенберг.

Столтенберг також закликав Німеччину значно збільшити витрати на оборону. Зокрема він нагадав про рішення липневого саміту НАТО, відповідно до якого країни альянсу мають спрямувати на військові потреби щонайменше два відсотки свого валового внутрішнього продукту.

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"У холодну війну, коли правив [канцлер] Конрад Аденауер або Віллі Брандт, витрати на оборону становили три-чотири відсотки економічного виробництва", — зазначив Столтенберг.

Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, наступного тижня президент Зеленський вирушить до Нью-Йорка, де відбудеться сесія Генасамблеї ООН. Цей важливий міжнародний захід він планує використати для того, щоб переконати нейтральні країни таки стати на бік України у її обороні від російської агресії.

Також ми розповідали, що влада Чехії закликала Захід нарощувати підтримку України та в жодному разі не примушувати Київ до укладання несправедливого миру з агресором. Очільник чеського МЗС попередив, що поступки росіянам дорого коштуватимуть Європі згодом.

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