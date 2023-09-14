У МЗС заявили, що важливо не відкласти війну, а покінчити з можливістю РФ силою розширюватися на схід.

Будь-яка мирна ініціатива, нав'язана Україні без її згоди, обернеться для Заходу зворотним ефектом, і не зможе покінчити з російським імперіалізмом.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише Bloomberg. Він закликав союзників залишатися рішучими у допомозі Україні, навіть якщо їй не вдасться швидко переламати ситуацію на фронті, оскільки реальний ворог - амбіції Росії на сході.

"Якщо Україну примусять до рішення, яке вона не прийме, Захід програє - і біля наших кордонів виявиться 40-мільйонна нація, яка буде відчувати себе зрадженою. Ми не хочемо просто відкласти війну. Ми хочемо покінчити з можливістю Росії силою розширюватися на схід", - сказав Ліпавський.

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Чеський міністр запевняє, що підтримка України серед членів НАТО сильна як ніколи. Крім того, в обговоренні мирної формули президента Володимира Зеленського готові взяти участь Китай, Саудівська Аравія, Бразилія і ПАР. "Я не кажу, що вони схиляються до наших позицій, але, принаймні, ми ведемо діалог", - додав він.

Також він додав, що деякі країни, які раніше не займали чітку позицію, тепер схиляються в бік Заходу. Причиною цього він називає небажання йти на поводі у все більш ізольованій Росії, а також роздратування російською агресією в Чорному морі і виходом із зернової угоди.

Формула миру України: що відомо

Нагадаємо, восени Володимир Зеленський представив на саміті G20 українську формулу миру.

Вона складається з 10 пунктів, серед яких: радіаційна, ядерна та енергетична безпека країни, завершення війни, виконання Статуту ООН і повернення всіх полонених.

На початку серпня в Саудівській Аравії пройшов дводенний саміт, на якому представники 42 країн обговорювали шляхи мирного завершення війни. Росію не запросили.

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