Загарбники бояться контрнаступу ЗСУ та вивозять документацію з Кремінної.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор розповів, що російські загарбники на тимчасово захопленій території Луганщини в паніці через інформацію про контрнаступ ЗСУ. Вони активно вивозять документацію з окупованної Кремінної та намаганнються підкріпити військові сили за рахунок підрозділів "Шторм Z" , що складаються з особливого контингенту рекрутів-злочинців.

"У супротивника є дещо панічні настрої щодо нашого наступу. І це не тільки в Кремінній, ще по деяких населених пунктах ми чекаємо інформацію по підтвердженню. Почали вивозити основні свої документи, в тому числі документи паспортизації, яку вони там намагаються проводити. Вивозять, бо хвилюються, що все втратять", – акцентував Лисогор в ефірі телемарафону.

Він додав, що вивезення документів окупантами вже триває деякий час, але інформація від джерел з тимчасово окупованої території надходить із затримкою, тому поки немає точного підтвердження щодо пункту призначення.

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"Це почалось відбуватись десь півтора – два тижні тому. Інформація надходить трохи із запізненням, тому що це не відкритий доступ і взагалі майже відсутні наші засоби зв’язку там. Але люди все одно передають цю інформацію. Ми отримуємо її з різних джерел, про те, що почали формувати і вивозити подалі (документацію – УНІАН). Але поки ще незрозуміло з пунктом дислокації – чи вже до Росії одразу, чи ще до Луганська", – пояснив Лисогор.

Крім того, голова Луганської ОВА розповів про зміну поведінки окупантів, яку фіксують на Луганщині за останній час на фоні інформації про український контрнаступ.

"Їхні військові мають наміри підсилитися. Я розумію, що вони бачать складну оперативну обстановку для себе. Можливо, десь хочуть якось спробувати контратакувати або взагалі вчинити якісь дії щодо захоплення нових територій, або дійсно просто укріплюються і переживають за напад. Ми зараз вже маємо інформацію про те, що до шести рот штурмовиків-зеків (підрозділи "Шторм Z" – УНІАН), яких вони понабирали, переміщуються на наш Луганський напрямок", – акцентував він.

Лисогор також зазначив, що російські окупанти на Луганщині намагаються підкріпити військові сили за рахунок підрозділів, які складаються з мобілізованих до російської армії злочинців.

"Вони намагаються посилити свої батальйони, які не хочуть йти вперед. Знову ж таки посилити чим? Це Міноборони Росії придумало собі забавку із зеками замість "вагнерівців", щоб хоч чимось контратакувати. Але ми вже знаємо, як воюють ці їхні зоновські "Шторм Z". Це більше крадії, дезертири і наркомани, які вже потрапляли до рук наших Збройних сил. Але все одно посилюють ці напрямки і намагаються огризатися", – констатував Лисогор.

Російські підрозділи "Шторм Z": що відомо

Міноборони РФ почало використовувати на фронті штурмові роти "Шторм Z". Це специфічні підрозділи з особливого контингенту рекрутів, які складаються із злочинців, які не встигли потрапити до в'язниці.

17 травня спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що підрозділи "Шторм Z" комплектуються з громадян, які мають проблеми з законом. Цим особам російське Міноборони запропонувало замість того, щоб сісти у в'язницю - стати "добровольцем" на війні. Він зазначав, що саме цим дана категорія осіб відрізняється від найманців ПВК "Вагнер", яких раніше вербували безпосередньо у в'язницях.

Також 26 травня стало відомо, що 39 колишніх зеків втекли з табору злагодження загону "Шторм Z". Зазначалося, що це сталося в тимчасово окупованому місті Лисичанськ Луганської області .

27 травня за інформацією Генштабі ЗСУ, повідомлялося про випадок втечі 20-х мобілізованих колишні ув'язнених, яких одразу після прискореної підготовки передислокували для підкріплення одного з підрозділів РФ в Сватово на Луганському напрямку. Вони не захотіли помирати на фронті, викрали КамАЗ та чкурнули у невідомому напрямку.

29 травня у Центрі Національного Спротиву повідомили, що завдяки українському підпіллю було отримано інформацію про те, що росіяни вивозять до тимчасово окупованого Луганська документацію з державних установ Кремінної.

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