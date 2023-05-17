Російське командування почало використовувати на фронті штурмові роти "Шторм Z", складені із злочинців, які не встигли потрапити до в'язниці. Про це повідомив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телеканалу Freedom.
За його словами, для заповнення втрат у військах російське Міноборони збирає рекрутів "по засіках", використовуючи всі доступні джерела.
"Вони використовують і мобілізований, і бойовий армійський резерв (БАРС), і територіальні війська, в різні добровольчі батальйони заманюють, і зараз, наприклад, роти "Шторм Z", які формують з людей, що мають проблеми з законом", – розповів Череватий.
Він зазначив, що підрозділи "Шторм Z" комплектуються з громадян, які мають проблеми з законом. За словами Череватого, мова йде про тих осіб, кому було зроблено пропозицію – сісти у в'язницю або стати "добровольцем" на війні. Цим дана категорія осіб відрізняється від найманців "групи Вагнера", яких раніше вербували безпосередньо у в'язницях.
"Можна сказати, що МО РФ перехоплює ініціативу у "Вагнера", якому зараз дещо підрізали в цьому напрямку можливість наповнення особовим складом, і тому вони використовують такі ж методи. Через військкомати замість того, щоб як і раніше віддавати їх "Вагнеру", намагаються створювати ці "Шторм Z" роти", – розповіді спікер.
Російські втрати на війні - що відомо
17 травня загальні втрати російської армії в Україні перевищили 200 тисяч убитими, якщо вірити даним Генштабу ЗСУ. Тільки за останню добу росіяни втратили на фронті понад 600 солдатів. Втрати в техніці теж вражають. Одних тільки танків знищено майже 3,8 тисячі.
Проект Global Firepower, який складає онлайн-рейтинг армій світу, підрахував, що ЗСУ з початку вторгнення знищили більше російських солдатів, ніж налічується в 16 країнах НАТО разом узятих. При цьому лише три країни Альянсу мають у своєму складі більше солдатів, ніж Росія втратила в Україні – США, Туреччина і Франція.