Міноборони РФ використовує на фронті специфічні підрозділи з особливого контингенту рекрутів.

Російське командування почало використовувати на фронті штурмові роти "Шторм Z", складені із злочинців, які не встигли потрапити до в'язниці. Про це повідомив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, для заповнення втрат у військах російське Міноборони збирає рекрутів "по засіках", використовуючи всі доступні джерела.

"Вони використовують і мобілізований, і бойовий армійський резерв (БАРС), і територіальні війська, в різні добровольчі батальйони заманюють, і зараз, наприклад, роти "Шторм Z", які формують з людей, що мають проблеми з законом", – розповів Череватий.

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Він зазначив, що підрозділи "Шторм Z" комплектуються з громадян, які мають проблеми з законом. За словами Череватого, мова йде про тих осіб, кому було зроблено пропозицію – сісти у в'язницю або стати "добровольцем" на війні. Цим дана категорія осіб відрізняється від найманців "групи Вагнера", яких раніше вербували безпосередньо у в'язницях.

"Можна сказати, що МО РФ перехоплює ініціативу у "Вагнера", якому зараз дещо підрізали в цьому напрямку можливість наповнення особовим складом, і тому вони використовують такі ж методи. Через військкомати замість того, щоб як і раніше віддавати їх "Вагнеру", намагаються створювати ці "Шторм Z" роти", – розповіді спікер.

Російські втрати на війні - що відомо

17 травня загальні втрати російської армії в Україні перевищили 200 тисяч убитими, якщо вірити даним Генштабу ЗСУ. Тільки за останню добу росіяни втратили на фронті понад 600 солдатів. Втрати в техніці теж вражають. Одних тільки танків знищено майже 3,8 тисячі.

Проект Global Firepower, який складає онлайн-рейтинг армій світу, підрахував, що ЗСУ з початку вторгнення знищили більше російських солдатів, ніж налічується в 16 країнах НАТО разом узятих. При цьому лише три країни Альянсу мають у своєму складі більше солдатів, ніж Росія втратила в Україні – США, Туреччина і Франція.

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