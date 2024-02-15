У ЗСУ відзвітували про понад 50 одиниць ліквідованої техніки окупантів і це без ворожих БПЛА.

На Таврійському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Окупанти за добу вчинили 64 штурмові дії.

"Загальні втрати ворога в живій силі за добу 14 лютого склали 526 осіб, а в озброєнні та військовій техніці - 55 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 3 танки, 25 бойових бронемашин, 30 артсистем, 1 засіб ППО, 13 автомобілів. Також Сили оборони знищили ще 5 важливих об'єктів противника", - зазначив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Він додав, що крім того, нейтралізовано або знищено 292 БпЛА різних типів (зокрема зі стрілецької зброї - 6 "Ланцетів" та 1 "Zala".)

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"Левова частка з кожної із цих цифр - результат бойової роботи українських захисників і захисниць на Авдіївському напрямку", - зазначив бригадний генерал.

Він повідомив, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник за минулу добу завдав 43 авіаудари, вчинив 64 штурмові дії та 1080 артобстрілів.

Ситуація на фронті станом на 15 лютого - останні новини

У ранковому зведенні Генштабу повідомлялось, що наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по трьом зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по шести районах зосередження особового складу, п'яти артилерійських засобах, трьох складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, трьох засобах радіоелектронної боротьби противника.

За даними Генштабу, Сили оборони України минулої доби, 14 лютого, ліквідували на фронті 950 російських окупантів і на сьогодні втрати Росії у війні проти України в особовому складі перетнули межу у 399 тисяч. Крім того, Сили оборони знищили за добу багато військової техніки противника.

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