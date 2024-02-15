Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів.

Російські окупанти продовжують гатити по території України всім, що мають. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 106 авіаційних ударів, а також здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

В Генеральному штабі ЗСУ в Facebook повідомили, що внаслідок російських терористичних атак є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали: Новосадове, Різниківка, Кузьминівка, Роздолівка, Іванівське, Нью-Йорк, Олександропіль, Новоолександрівка, Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Орлівка, Ласточкине, Костянтинівка, Водяне, Вугледар, Шевченко Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по трьом зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по шести районах зосередження особового складу, п'яти артилерійських засобах, трьох складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, трьох засобах радіоелектронної боротьби противника.

Атака Росії на Україну 15 лютого - останні новини

Зранку, 15 лютого, російські окупанти влаштували чергову масовану ракетну атаку на Україну, застосувавши стратегічну авіацію. Повітряна тривога охопила усю територію країни. У деяких містах були чутні вибухи, а також працювала ППО.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про влучання по об'єкту інфраструктури. У свою чергу мер Львова Андрій Садовий також повідомив про "приліт" в місті.

В результаті атаки загалом постраждали сім осіб, три з них у Львові.

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