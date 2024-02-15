Росія вже втратила понад 399 тисячі військових.

Збройні сили України минулої доби, 14 лютого, ліквідували на фронті ще 950 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні проти України становлять станом на сьогоднішній ранок 399 090 осіб

Крім того, Сили оборони знищили багато військової техніки противника, зокрема:

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танків ‒ 6442 (+9);

бойових броньованих машин ‒ 12090 (+47);

артилерійських систем – 9620 (+54);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7404 (+33);

кораблі /катери ‒ 25 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12691 (+29);

спеціальна техніка ‒ 1524 (+1).

Крім того, перетворили на брухт 332 літаки, 325 гелікоптерів, 1882 крилаті ракети, один підводний човен, 984 РСЗВ, 671 засіб ППО.

Втрати Росії у війні

Business Insider підрахував, що РФ втратила на фронті більше танків, ніж вона мала на початку війни - понад 3000 одиниць. Попри такі втрати РФ зможе вести бойові дії ще протягом кількох наступних років. Це пояснюється тим, що Кремль зміг частково поновити свої втрати шляхом розконсервування старої техніки зі сховищ та будівництвом нової.

Вчора, 14 лютого, Росія втратила черговий великий десантний корабель - "Цезар Куніков". За даними ГУР, більша частина екіпажу загинула.

Британський дослідницький центр RUSI оцінив поточний потенціал армії РФ у веденні війни проти України. Аналітики назвали орієнтовну кількість особового складу окупантів, який зараз воює проти ЗСУ. В даний час угрупування окупантів налічує 470 тис. "багнетів", 2060 танків та 7080 різних ББМ, переважно МТ-ЛБ, БМП та БТР, 1130 реактивних систем залпового вогню та близько 4780 одиниць ствольної артилерії, з яких 20% - самохідна артилерія.

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