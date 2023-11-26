Також знищено 13 одиниць військової техніки.

На Таврійському напрямку за минулу добу українські воїни знищили 639 російських загарбників, ще 13 окупантів здалися в полон. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загалом, за тиждень, в операційній зоні ОСУВ Таврія майже 30 військовослужбовців противника вчинили так само - вибрали життя, замість безглуздої смерті у "м'ясних" штурмах", - зазначив він.

Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку ворог завдав 6 авіаударів, провів 42 бойових зіткнення та здійснив 709 артобстрілів.

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"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Знищено 13 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 1 артсистема, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 3 автомобілі. Також знищено 3 склади боєприпасів та 1 важливий об’єкт окупанта. Ще 15 одиниць техніки ворога пошкоджено", - розповів він.

Також, за словами Тарнавського, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Втрати окупантів в Україні - новини

За даними Генштабу, минулої доби наші воїни ліквідували ще 1070 російських окупантів, довівши загальне число втрат РФ до 324 830 осіб. Також за минулу добу знищено 11 танків, 16 ББМ, 23 артсистеми та 93 безпілотники.

Українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військ. Водночас бійці ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, пункт управління та склад боєприпасів ворога.

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