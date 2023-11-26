Наші воїни знищили десятки одиниць артилерії, ББМ та танків.

Станом на ранок 26 листопада Російська Федерація втратила на війні проти України вже 324 830 військових.

Як повідомляє Генштаб, минулої доби наші воїни ліквідували ще 1070 російських окупантів.

Крім того, завдяки діям наших захисників та захисниць ворожа армія втратила й багато різноманітної військової техніки:

Відео дня

танків ‒ 5513 (+11);

бойових броньованих машин ‒ 10279 (+16);

артилерійських систем – 7874 (+23);

РСЗВ – 907 (+2);

засоби ППО ‒ 597 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10288 (+29);

спеціальна техніка ‒ 1113 (+1)

Водночас кількість знищених гелікоптерів (324) та літаків (323), кораблів і катерів (22), а також підводних човнів (1) і крилатих ракет (1565) не змінилась.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Генштаб у ранковому зведенні, минулої доби, 25 листопада, українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військ. Бійці ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, пункт управління та склад боєприпасів ворога.

В ISW зазначили, що сучасні РЕБ допомогли ЗСУ успішно наступати в районі Бахмута.

Водночас у ніч на 26 листопада російські окупаційні війська знову атакували Україну іранськими ударними дронами типу "Shahed", але сили ППО знищили 8 з 9 запущених БПЛА.

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