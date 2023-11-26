Водночас ворог гатив по мирним мешканцям та цивільній інфраструктурі.

Минулої доби, 25 листопада, українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військ.

Як пише Генштаб у ранковому зведенні, бійці ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, пункт управління та склад боєприпасів ворога.

Водночас окупанти завдали 4 ракетних та 109 авіаційних ударів, здійснили 59 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Також РФ атакувала Україну, застосувавши 87 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Всі ворожі дрони знищено.

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Внаслідок дій росіян є поранені серед цивільних та постраждали приватні житлові будинки й інша інфраструктура. Цієї доби загарбники знову атакували нашу державу дронами, але наслідки і подробиці ще уточнюються.

"Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей", - розповіли у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що російські загарбники вели наступальні і штурмові дії на кількох напрямках, ситуація на фронті залишається складною. Їхні втрати станом на ранок 25 листопада склали вже 323 760 осіб.

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