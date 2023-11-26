Минулої доби, 25 листопада, українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військ.
Як пише Генштаб у ранковому зведенні, бійці ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, пункт управління та склад боєприпасів ворога.
Водночас окупанти завдали 4 ракетних та 109 авіаційних ударів, здійснили 59 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Також РФ атакувала Україну, застосувавши 87 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Всі ворожі дрони знищено.
Внаслідок дій росіян є поранені серед цивільних та постраждали приватні житлові будинки й інша інфраструктура. Цієї доби загарбники знову атакували нашу державу дронами, але наслідки і подробиці ще уточнюються.
"Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей", - розповіли у Генштабі.
Війна в Україні - останні новини
Раніше УНІАН повідомляв, що російські загарбники вели наступальні і штурмові дії на кількох напрямках, ситуація на фронті залишається складною. Їхні втрати станом на ранок 25 листопада склали вже 323 760 осіб.