Російські загарбники зменшили кількість авіаударів, але активність ворожої піхоти залишається високою.

Українські військові за минулу добу ліквідували на Таврійському напрямку 502 російських загарбника. Ще троє окупантів здалися в полон.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За його словами, також було знищено 24 одиниці військової техніки.

"Зокрема, 1 танк, 4 ББМ, 4 артсистеми, 12 БпЛА та 3 автомобілі. Ще 21 одиницю техніки ворога пошкоджено", - уточнив Тарнавський.

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Командувач зазначив, що російські загарбники зменшили кількість авіаударів, але активність ворожої піхоти залишається високою.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 4 авіаудари, провів 50 бойових зіткнень та здійснив 912 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку", - повідомив Тарнавський.

Також він додав, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольскому напрямку, не уточнивши деталей.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, загалом упродовж минулої доби на українській землі було ліквідовано 860 російських загарбників. Загальні втрати ворога завдяки цьому зросли до 323760 осіб. Окрім цього, наші захисники знищили за добу кілька десятків одиниць військової техніки росіян, зокрема - 6 танків, 7 бойових броньованих машин, 18 артсистем та інше.

Загалом, 24 листопада на фронті відбулося 74 бойових зіткнення. Окупанти вели наступальні та штурмові дії на кількох напрямках, утім, українські військові завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, і закріплюються на досягнутих рубежах.

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