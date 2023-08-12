Лише за минулу добу в зоні відповідальності знищено два ворожі склади боєприпасів, 12 одиниць ворожої техніки, серед яких два катери, ЗРК "Стріла".

Ворог на півдні вже суттєво відчуває "дірки" в логістиці завдяки "бавовні", яка є результатом роботи сил оборони України.

Про це сказала керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону єдиних новин. "Обстрілів стає менше і характерною ознакою їх є те, що використання снарядів значно менше. За минулу бойову добу ворог обстріляв українські позиції понад 50 разів в нашій зоні відповідальності. Це і на Миколаївському напрямку, там де вони б’ють з берега Кінгбурської коси і з лівого берега (р. Дніпро) Херсонщини, але при цьому використали приблизно 220 снарядів. Якщо раніше, при інтенсивності 50 обстрілів за добу це було 300–400 снарядів, то зараз ми відчуваємо, що їм не вистачає того, чим вони намагаються тиснути на мирне населення. І це є результатом нашої бойової роботи", - зазначила Гуменюк.

Вона повідомила, що зокрема за минулу добу знищено два об’єкти, де зберігались ворожі боєприпаси, одну великокаліберну гармату ворога.

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"Знов два човни пішли за курсом руського корабля і разом з ними розвідувально-диверсійні групи. Загальна кількість окупантів, знищення яких вже вдалося підтвердити, це 15 і дані уточнюються. Але загальна кількість техніки - 12 і серед цих одиниць техніки, в тому числі зенітно-ракетний комплекс "Стріла". Ворог намагається продовжувати тиск, але суттєво відчуває дірки в логістиці, які ми забезпечили і до цього. Тож доставлення "насіння бавовни" триває з нашого боку регулярно, а у них з логістикою проблеми", - сказала Гуменюк.

Ситуація на півдні України

Раніше Гуменюк говорила, що ворог намагається підтягувати сили та резерви в умовах ускладненої та уповільненої логістики. За її словами, ця ситуація дуже суттєво впливає і на моральний дух ворогів, зокрема вони сперечаються через матеріальне забезпечення.

Вона також розповіла, що у російських окупантів в Чорному морі "невеличка паніка" після "певних подій" (в ніч на 5 серпня в тимчасово окупованому Криму заявили про серію вибухів неподалік від Керченського мосту, згодом стало відомо, що через атаку морських дронів підбитий великий російський танкер Sig): вони максимально розосередили своє корабельне угруповання по тому району, який колись вважали безпековим для себе і свого флоту.

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