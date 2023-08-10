Росіяни вдаються до імітацій, зокрема, ніби виходять з окупованих населених пунктів, але потім у них повертаються.

Окупанти посилили інформаційну війну на південному фронті та звинувачують Збройні сили України у бомбардуванні місцевих населених пунктів.

Про це сказала в ефірі телемарафону єдиних новин керівниця Об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи нові для південног фронту тактичні хитрощі російських загарбників.

Вона підтвердила інформацію, що росіяни вдаються і до певних імітацій, зокрема, ніби виходять з окупованих населених пунктів, але скоро у них повертаються.

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Але в цій паузі, поки були відсутні, росіяни, за слвоами Гуменюк, як правило, дуже потужно обстрілюють ці населені пункти.

"Потім з "роз’яснювальною роботою" йдуть до місцевих, що це "були сили оборони, які їх (населення) настільки ненавидять". Насправді ми бачимо зараз ще один маневр - це продовження використання тактичної авіації, яку вони дуже часто використовують на Бериславському напрямку, і відправляють за її допомогою керовані авіаційні бомби. Останнім часом вони почали бомбити саме Лівий берег, тобто відправляють один КАБ на правий, три – скидають на Лівий. Це означає, що вони намагаються бомбити окуповані тероторії, які вони проголошують як свої, свої ж підрозділи в тому числі. І потім видавати це за роботу Сил оборони", - пояснила Гуменюк.

Вона підкреслила, що в умовах гібридної війни ворог зараз викорситовується все – поряд з наземною артилерію й авіацією також інформаційний фронт.

Ситуація на півдні України

Минулої доби українські захисники продовжували вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, успішно відбивали атаки росіян та стримували ворога на інших напрямках. За добу зафіксовано було 30 бойових зіткнень.

За словами Гуменюк, на окупованому півдні російські загарбники дислокуються серед місцевого населення, ховаючись від Сил оборони. Це ускладнює роботу нашим військовим для ураження ворожих сил, але точкове ураження ведеться. Зокрема, 9 серпня вранці було уражено пункт управління російської армії в окупованій Новій Каховці. Місцеві жителі оприлюднивши в інтернет-мережі фото та відео з місця "прильоту" зазначали, що це відбувається на території промзони, де базувалися окупанти.

Колишній радник ОПУ Олексій Арестович прогнозує, що успішне просування ЗСУ у рамках контрнаступу дуже скоро приведе до того, що фронт росіян на півдні почне "тріщати по швах".

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