Загалом спостергіається щодня падіння морально-бойового настрою ворога на південному фронті.

На окупованому півдні окупанти дислокуються серед місцевого населення, ховаючись від українських сил оборони. Про це сказала в ефірі телемарафону єдиних новин керівниця Об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Окупанти на Лівому березі, зосередивши свої сили - і живу силу, і техніку, розуміють, що ми відпрацьовуємо контрбатарейно і це означає, що їм спокою не буде в жодній точці. Саме тому вони намагаються розподіляти свої місця дислокації серед місцевого населення. І цим ускладнюють роботу ЗСУ", - сказала Гуменюк.

Вона підкреслила, що Сили оборони України "не працюють" по цивільних об’єктах.

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"Ми усвідомлюємо відповідальність перед нашими громадянами, які знаходяться в окупації. І тому така ретельна робота - виявлення подібних пунктів і точкове їх знищення - це дуже кропітка робота, але потім неймовірно результативна", - зазначила представник ОК "Південь".

За словами Гуменюк, ураження пункту управління у Новій Каховці мало результат і розкоординувало частину війська росіян.

"Командний пункт знищено, а це означає, що знов у вороже військо внесено певний безлад. Тому що нема управління, воно потребує переформатування. І бачимо, що морально-психологічний дух підривається з кожним днем ускладненою логістикою, відсутністю управління і можливістю бути ураженим навіть в таких захищених об’єктах", - підкреслила Гуменюк.

Як повідомляв УНІАН, вранці 9 серпня Сили оборони України вразили пункт управління російської армії в окупованій Новій Каховці. Місцеві жителі оприлюднивши в інтернет-мережі фото та відео з місця "прильоту" зазначали, що це відбувається на території промзони, де базувалися окупанти.

Колишній радник ОПУ Олексій Арестович прогнозує, що успішне просування ЗСУ у рамках контрнаступу дуже скоро приведе до того, що фронт росіян на півдні почне "тріщати по швах".

За даними Генштабу, наші Сили оборони продовжують нищити сили ворога, завдаючи авіаційних та артилерійських ударів. Зокрема, авіація Збройних сил України за минулу добу, 9 серпня, завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також влучили по зенітно-ракетному комплексу та логістичному хабу противника.

Ракетно-артилерійські війська за добу уразили 3 пункти управління, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби противника та важливий об’єкт противника.

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