Ворог матиме значні збої у логістиці та затримки із постачанням для війська.

6 серпня українські сили завдали ударів по двох ключових автомобільних мостах уздовж територій, які з’єднують окупований Крим і окуповану Херсонську область. Це змусило російські сили перенаправити автомобільний рух з коротших східних маршрутів на довші західні, акцентують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські удари по мостах уздовж критично важливих російських земних лініях зв'язку є частиною української кампанії блокування, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних операцій. … Вони, ймовірно, перервуть транспортування російського персоналу, матеріальних засобів і обладнання з окупованого Криму для критично важливих російських оборонних операцій у західній Запорізькій області та на кордоні Запорізької та Донецької області на певний, невизначений час", – йдеться в звіті.

В ISW припускають, що ступінь пошкодження мосту через Генічеську протоку, ймовірно, змусить російські сили перенаправити військовий транспорт з Арабатської коси на більш довгі західні маршрути між окупованим Кримом і окупованою Херсонською областю.

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"Більшість російського автомобільного транспорту між Кримом і Херсонською областю (якщо не весь) матиме проходити вздовж або дуже близько до однієї 20-кілометрової ділянки траси М-17 між Ішунем і Армянськом. Це головне вузьке місце в російських земних лініях зв'язку. Ймовірно, це призведе до значних збоїв у логістиці та ймовірності затримок і заторів", – зазначають аналітики.

ISW акцентує, що українські сили також розширюють зусилля з перехоплення російських військово-морських цілей, залучених до російського матеріально-технічного забезпечення в Чорному морі.

"Українські офіційні особи постійно заявляли про свою прихильність кампанії навмисного блокування російських військових цілей, щоб погіршити матеріально-технічне забезпечення та оборонні можливості Росії для створення сприятливих умов для майбутньої контрнаступальної діяльності України", – нагадують аналітики.

Чонгарський міст та Генічеський міст атаковані Силами оборони - деталі

Вдень 6 серпня Сили оборони України здійснили атаку на Чонгарський та Генічеський автомобільні мости – два ключові шляхи сполучення окупантів.

Чонгарський міст на адміністративному кордоні з Кримом, за словами окупантів, був атакований ракетами, було три-чотири "прильоти".

Міст, який з'єднує окупований Генічеськ з Арабатською стрілкою, як повідомляв гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо, також зазнав удару ракетами, три "прильоти".

У мережі до вечора показали наслідки ударів по двох мостах. Дорожнє покриття значно пошкоджене в обидвох випадках.

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