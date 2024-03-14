Він висловив переконання, що це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний дух воїнів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про запуск процесу ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передовій.

"Не зважаючи на складну обстановку на всій лінії фронту, нам вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї. Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний дух воїнів", - повідомив Сирський у Facebook.

Він розповів про візит на Запорізький напрямок і запевнив, що в ході роботи там "прийняв всі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад".

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Закон про мобілізацію

Новий закон про мобілізацію покликаний оновити правову базу перед проведенням призову, однією з цілей якого є заміна 330 тис. військових, які наразі перебувають на полі бою.

В Міноборони зазначили, що в рамках мобілізації планується призвати 500 тис. чоловік. Там уточнили, що 170 тис. новобранців, які залишилися, замінюватимуть поранених і задовольнятимуть інші військові потреби залежно від ситуації на фронті.

Нагадаємо, закон про мобілізацію викликає багато суперечок. До першого проекту подано понад 4 тис. поправок.

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