Ворог продовжує логістичне забезпечення підрозділів на території Херсонської області, вишукуючи безпечні шляхи постачання техніки та озброєння.

На лівому березі Дніпра окупанти здійснюють перегрупування для посилення своїх угруповань на інших напрямках.

Про це інформує оперативне командування "Південь" у Facebook. Зазначається, що триває відведення ворожого війська на глибину уникнення вогневого впливу Сил оборони.

"Противник здійснює обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра, а також перегрупування, у тому числі для посилення угруповань військ на інших напрямках. Продовжує логістичне забезпечення підрозділів на території Херсонської області, вишукуючи безпечні шляхи постачання техніки, озброєння та матеріальних засобів", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що у Каховському районі після ефективного вогневого ураження Силами оборони позицій окупантів посилено фільтраційні заходи щодо місцевого населення. У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

Протягом ночі із застосуванням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град" ворог обстрілював позиції ЗСУ та прилеглі територіальні громади, щойно звільнені від окупантів у Херсонському та Бериславському районах.

Ситуація на півдні

Раніше у Міністерстві оборони повідомили, що українські військовослужовці з 1 листопада звільнили близько 200 населених пунктів на півдні України.

Полковник запасу Збройних Сил України Владислав Селезньов вважає, що контрнаступ українських військ продовжиться, однак де саме - стане несподіванкою для армії РФ.

За даними Генерального штабу, зараз російські окупанти мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку у Каховці. Крім того, загарбники посилили фільтраційні заходи на лівому березі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські війська замінували всі важливі об’єкти області перед відступом.

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