Військовослужбовці Збройних Сил України роблять все можливе, щоб уражати противника на максимальній дальності досягнення нашої зброї.

Армія України вийшла до узбережжя Дніпра, що дає можливість встановити контроль над зоною, близькою до тимчасово окупованого півострова Крим. Про це на брифінгу 17 листопада сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"Наші військовослужбовці дійсно вийшли на узбережжя річки Дніпро, що нам дозволяє контролювати територію, наближену до тимчасово окупованого півострова Крим. Воїни-артилеристи і взагалі військовослужбовці Збройних Сил України роблять все можливе, щоб уражати противника на максимальній дальності досягнення нашої зброї", - сказав Громов.

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На думку Зеленського, деокупація Криму покладе край війні.

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