У нашій державі за добу знищили ще 7 танків супротивника.

З початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували понад 83,1 тис. російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 83 тис. 110 осіб, з яких 400 знищено минулої доби.

Крім того, ворог втрати 2 тис. 878 танків (7 за минулу добу), 5 тис. 804 бойові броньовані машини (7 за добу), 1 тис. 860 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 208 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 261 гелікоптер, 1 тис. 531 безпілотник оперативно-тактичного рівня (6 за добу), 474 крилаті ракети, 16 кораблів/катерів, 4 тис. 362 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (2 за добу) та 160 одиниць спеціальної техніки.

Відео дня

Війна в Україні з Росією - найважливіші новини

ЗСУ наприкінці літа пішли в контрнаступ. Наші воїни станом на 14 листопада вже звільнили понад 50% територій, які Росія встигла захопити.

Станом на 17 листопада втрати Росії в Україні становили близько 82 тис. 710 осіб.

Військовий експерт, полковник запасу нашої армії Олег Жданов попередив, що російський президент Володимир Путін хоче знищити Україну і ліквідувати українців як націю.