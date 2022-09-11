Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях.

У Кременчуцькому районі Полтавської області сили ППО збили ракети російських окупантів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Кременчуцький район. Сили ППО збили ворожі ракети. Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ", - написав він. Відео дня

Раніше до цього в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про запуск ракет з окупованого Криму, з району Сімеїзу.

Як раніше повідомляв УНІАН, протиповітряна оборона України зараз здатна збивати від 50 до 70% російських ракет. Забезпечити 100% ефективність ППО поки неможливо.

Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, Росія у війні проти України втратила понад 57% свого ракетного потенціалу. Це стало можливим завдяки тому, що українська система ППО стала кращою, а агресор одночасно втратив майже 60% ракет.

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