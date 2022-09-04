Сьогодні 100% ефективність дій ППО неможливо забезпечити, оскільки недостатня кількість засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів.

Протиповітряна оборона України наразі здатна збивати від 50 до 70% російських ракет.

Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов в інтерв'ю "Армія Inform".

За його словами, забезпечити 100% ефективність ППО наразі неможливо.

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"Аналіз авіаційно-ракетних ударів Росії показує, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами. Але, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це повʼязано з обʼєктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів. В основному – це радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО", - пояснив Жирнов.

Генерал додав, що допоки у ворога є ракетна та авіаційна зброя, доти існуватиме загроза завдавання ракетно-авіаційних ударів.

"Хоча можна констатувати, що наразі противник не може використовувати свою авіаційну зброю безкарно, а також не може забезпечити ефективність своїх ракетних ударів", - зазначив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, за останніми даними, загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається до 3,5 тисяч.

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