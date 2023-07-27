Окупанти женуть своїх "на убій", вони займають невигідні у тактичному відношенні ділянки.

На Купʼянському напрямку за допомогою БпЛА українські військові знищили багато російських окупантів із загонів "Шторм Z". Також завдяки дрону врятували наших бійців.

Заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович на брифінгу зазначив, що на Купʼянському напрямку снайпери та оператори ударних БпЛА підрозділів спеціального призначення Національної гвардії продовжують нищити особовий склад та техніку загонів "Шторм Z", які злочинне російське командування застосовуючи усі можливі засоби примусу продовжує "гнати на убій" та займати нові, невигідні у тактичному відношенні ділянки.

За його словами, на Сіверському напрямку наші воїни під постійними артилерійськими обстрілами та ударами армійської авіації утримують оборону та відбивають наступальні дії противника.

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В ході одного із боїв бійці підрозділів 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" зупинили зухвалу спробу прориву противником наших позицій. Він зазначив, що коли ворог на допомогу відправив три танки Т-90-М "Прорив", то вони були знищені, а "екіпажі танків поповнили списки "хороших" рускіх". За його словами, танки підірвалися на мінах і були спалені вщент нацгвардійцями за допомогою протитанкової зброї.

Він розповів, що на Мелітопольському напрямку гвардійці продовжували наступальні дії у складі ударних угруповань Сил Оборони, мали тактичні тактичні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах та проводять розвідку на напрямках подальших дій.

При цьому зазначив, що під час проведення такої аеророзвідки екіпажем БАК 15 бригади "КАРА ДАГ" було виявлено двух поранених танкістів ЗСУ, які перебували за кількасот метрів від позицій ворога. За допомогою дронів нацгвардійці доправили пораненим побратимам воду, ліки, турнікети та вказали безпечний маршрут для евакуації, чим врятували їм життя. При цьому наголосив, що на той момент інші способи евакуації були неможливі.

Ситуація на фронті станом на 27 липня 2023 - останні новини

У Генштаб ЗСУ повідомили, що 26 липня всього сталося 28 бойових зіткнень з ворогом. При цьому українські захисники ліквідували за добу 590 представників армії РФ. Загалом з 24 лютого 2022 року знищено понад 244 тисячі осіб, а на металобрухт перетворено тисячі одиниць російської техніки.

Крім того, під час нічного бою було знищено ворожий танк, який розпочав пряме ураження позиції одного з підрозділів Національної гвардії України.

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