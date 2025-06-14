Росіяни намагаються розширити свій контроль на інші громади Сумщини, але в них це не виходить.

У росіян недостатньо сил, щоб створити загрозу для міста Суми. Таке переконання в ефірі Київ24 висловив старший офіцер відділення комунікацій 117 окремої бригади територіальної оборони Дмитро Лантушенко.

Він зазначив, що ситуація є дуже складною і динамічною. За словами Лантушенка, найбільшою перевагою ворога тут сьогодні є його кількісний склад.

"Наші оборонці знищують ворога, але на позиції заскочують через нетривалий час інші. Інших теж знищуємо. Тобто росіян тут багато. Але чи це свідчить те, що в них є сили, наприклад, умовно створити загрозу для міста Суми? Абсолютно ні", - прокоментував він.

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Як зазначив Лантушенко, росіяни намагаються розширити свій контроль на інші громади прикордонної області, але в них це не виходить.

Ситуація на Сумському напрямку

Як повідомляв УНІАН, у квітні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголошував, що Сили оборони зірвали наступ РФ на Сумську область, однак ворог веде інтенсивні бої в районах поблизу державного кордону.

Він пояснив, що російські війська намагаються вибити українські сили з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини.

Згодом у Кремлі заявили, що почали створювати буферну зоні на території Сумської області.

Учора військовий експерт Сергій Грабський сказав, що російські окупаційні війська загальмували на Сумському напрямку та не мають можливості просуватися далі. Це є результатом значної концентрації українських сил та засобів на цьому напрямку, пояснив він. Що стосується можливості угруповання противника атакувати Суми – це була маячня від самого початку, переконує Грабський.

Перед цим президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони витісняють російських окупантів з Сумської області. Але подробиць не розповів.

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