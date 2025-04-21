У прикордонні точаться інтенсивні бої.

Сили оборони зірвали наступ РФ на Сумську область. Інтенсивні бої тривають в районах поблизу державного кордону та на території РФ, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram-каналі.

"Виконуючи наказ свого керівництва, російські війська намагаються вибити нас з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини. Втім, реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку", – мовиться у повідомленні.

Сирський зазначив, що зосередив свою роботу саме на цьому напрямку, з метою детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону, надати допомогу командирам в організації бойових дій та вирішити проблемні питання.

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Незадовго до Великодня він зустрівся та заслухав командирів, основних посадових осіб штабів бригад, начальників родів військ. На місцях були прийняті необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ (матеріально-технічне забезпечення, – ред.) і боєприпасів.

"Одночасно обговорили з командирами перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей наших військ, впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів. Тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть нам змогу ефективно знищувати сили чисельно переважаючого противника", – наголосив Сирський.

Війна в Україні: ситуація на Сумщині

Днями військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що тенденції, які могли б призвести до того, що росіянам вдасться захопити, або ж оточити місто Суми під час свого наступу, відсутні. Водночас він додав, що росіяни не припиняють спробу штурмувати прикордонну територію регіону.

Своєю чергою, Сирський заявляв, що наступ Росії на Сумську та Харківську області має на меті створення буферної зони на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

16 квітня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко поінформував, що активність ворога в прикордонні Сумщини та Харківщини за останній період зросла. За його словами, Росія хоче перенести зону активних бойових дій на територію України, і на це спрямовані її дії.

Так, на сумській ділянці РФ не припиняє застосування малих штурмових груп, які намагаються заходити на Сумщину з метою закріпитися і розширити зону активних бойових дій на території України. Фактично скупчення дій ворога в більшості спостерігається по напрямку населених пунктів Новеньке, Басівка, а також по напрямку населеного пункту Журавка.

Як відомо, торік РФ також намагалася наступати на Сумщину. У вересні Сирський повідомив, що у Кремлі планували почати наступ на Сумську область після того, як вторглися з півночі на Харківщину. Тоді плани окупантів були зруйновані операцією ЗСУ у Курській області.

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