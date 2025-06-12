Також президент розповів, кого вдалося повернути під час обміну полоненими 12 червня.

Сили оборони України витісняють російських загарбників із Сумської. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час свого вечірнього звернення.

"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Фронт, передусім Покровський напрямок. Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потрохи відштовхують окупантів. Дякую кожному нашому солдату", – сказав Зеленський у Telegram.

Він також розповів деталі обміну полоненими, який відбувся 12 червня. За його словами, серед обміняних були люди, яких раніше вважали зниклими безвісти.

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"Сьогодні продовжили повернення людей з російського полону. Це вже третій крок обмінів про які домовилися в Стамбулі. Серед тих, кого повернули зараз, є хлопці, що перебували в полоні ще з 2022 року. Також є ті, хто вважався зниклим безвісти. Важливо перевіряти кожне прізвище – всю наявну інформацію. Так і робимо. Я вдячний всім, хто допомагає повертати наших", – додав Зеленський.

Ситуація на фронті: важливі новини

Про початок масованих штурмів ворога на півдні Донеччини напередодні повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Він зазначив, що на Новопавлівському напрямку минулої доби відбулося найбільше штурмів окупантів.

Крім того він розповів, що на півдні Донеччини до адміністративного кордону Дніпропетровської області росіянами ще залишається приблизно десять кілометрів. За його словами, аби досягти цієї мети, окупантам треба пройти ще ряд населених пунктів.

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