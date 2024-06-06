Глава держави візьме участь у заходах з приводу 80-річниці висадки союзницьких військ у Нормандії.

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Франції з метою участі у важливих заходах, у тому числі в офіційній церемонії на 80-річчя висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни.

Відео прибуття літака до Франції глава держави оприлюднив у соцмережі.

"Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя", - повідомив президент.

Глава держави додав, що у Франції відбудеться особлива подія, узяти участь у якій для України дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

"Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", - наголосив Зеленський.

Україна і західні союзники

Президент Франції Еммануель Макрон 6-7 червня під час святкування 80-ї річниці висадки союзницьких військ в Нормандії може оголосити про відправку військових інструкторів до України. Французька влада намагається зібрати коаліцію країн, готових навчати українські війська. Французьку видання Le Monde, посилаючись на свої джерела, повідомляло, що відправлення європейських інструкторів в Україну може стати питанням кількох тижнів або навіть днів. Кілька сотень військових інструкторів з кількох країн можуть бути залучені для навчання саперів або навіть для допомоги в підготовці нової моторизованої бригади.

На церемонії на честь 80-річчя висадки союзних військ у Нормандії цього року будуть присутні президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський. Президент Франції Еммануель Макрон говорив, що має намір під час цієї зустрічі "дуже точно висловитися, щоб оголосити, що ми збираємося робити більше на підтримку України".

Водночас, Росію не запросили на 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

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