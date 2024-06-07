Відомо, що Зеленський приїхав з візитом до Франції до 80-річчя Дня Д.

Президент України Володимир Зеленський перед Національними зборами Франції подякував країні та парламентаріям французькою мовою. Він висловив впевненість в тому, що настане день, коли Україна зможе побачити у своєму небі такі ж літакі, які вчора бачили в небі Нормандії.

"Вашу бойову авіацію, блискучі винищувачі, які під управлінням українських пілотів, доведуть, що Європа міцніша, ніж зло, яке посміло Європі загрожувати. Зараз як 80 років тому можемо це довести - могутність нашої єдності, могутність союзництва, могутність наших спільних ідеалів", - підкреслив глава держави.

Також під час свого виступу він заявив, що замороження війни буде лише паузою у бойових діях та не зупинить агресію РФ проти України. Зеленський впевнений, що Україні вдасться виграти війну.

"Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно так. Ми можемо. Україна, а, отже, Європа. Європа, а, отже, Франція. Я впевнений у цьому, так само як Франція. Франція вірила у свободу, коли День Д ще не відбувся, але той день висадки, як і день європейської перемоги був неминучий", - запевнив президент України.

За його словами, тимчасова пауза у війні лише дасть Росії накопичити сили.

"Чи може Путін виграти цю битву? Ні. Бо ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні. Бо жодних ліній для зла не існує. Що 80 років тому, що зараз...Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить сьогодні Путін. Якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії - це дасть лише паузу перед новою війною", - наголосив Зеленський.

Візит Зеленського до Франції - останні новини

Як писав УНІАН, 6 червня президент України Володимир Зеленський разом з першою леді прибули до Франції. Вони візьмуть участь у важливих заходах, зокрема в офіційній церемонії до 80-річчя висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни.

Також повідомлялось, що під час візиту до Франції ветеран ДСВ намагався поцілувати руку Зеленського. Ветеран промовив: "Рятівник народу!", після чого український лідер вчасно зупинив цей вияв захоплення від поважного чоловіка. Після чого вони деякий час ще поспілкувалися, а їхню розмову транслювали на великих екранах.

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