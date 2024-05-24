Кремль готовий пожертвувати деякими оперативними успіхами на фронті, щоб росіяни менше стикалися з війною.

До кінця 2024 року - початку 2025-го у Росії можуть оголосити нову хвилю "часткової мобілізації".

Як пише Financial Times, у вересні 2022 року правитель РФ Володимир Путін підписав указ про мобілізацію 300 000 осіб, що викликало серйозні хвилювання в російському суспільстві. Відтоді Кремль намагається переконувати чоловіків підписувати контракти. За оцінками міноборони Великої Британії, країна-агресорка вербує близько 30 000-40 000 солдатів щомісяця.

Попри важкі втрати, окупаційна армія зараз на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабної війни. Фінансові стимули, які підняли зарплати військових до безпрецедентного рівня, зіграли найбільшу роль у переконанні росіяни піти воювати.

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Голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко зазначив, що торік Росія завербувала понад 385 000 солдатів. За словами командира батальйону безпілотників "Ахіллес" Юрія Федоренка, загарбники продовжують штурмувати позиції ЗСУ всім доступним їй особовим складом.

"Противник має у своєму розпорядженні величезні економічні, військово-промислові та кадрові ресурси", — розповів боєць.

Він додав, що Україна платить дуже високу ціну, щоб утримувати оборону. Росіяни винесли уроки з помилок, а тому повернулися до військового підходу радянського зразка.

Очікується, що для збереження переваги на полі бою, країні-агресорці, можливо, незабаром доведеться вийти за рамки усталеної стратегії набору кадрів, оскільки без цього неможливо провести новий великий наступ.

"До кінця цього року або початку наступного року нова хвиля часткової мобілізації стане неминучою", — сказало журналістам джерело.

За його словами, російська влада все ще готова пожертвувати деякими оперативними успіхами на фронті, щоб росіяни менше стикалися з війною.

Мобілізація в Росії

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан нещодавно заявив, що Путін має намір мобілізувати до 1 червня 2024 року ще 300 тисяч осіб, щоб відправити їх на забій в Україну. Ватажок Кремля планує повну окупацію щонайменше п'яти областей України.

Як пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, Росія готується залучити до армії більше солдатів-контрактників, щоб принаймні на даний момент уникнути чергового масового призову, який може підірвати підтримку населенням війни в Україні. Кремль прагне не повторити вересневу мобілізацію 2022 року, яка похитнула довіру суспільства та спровокувала втечу з країни мільйона росіян.

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