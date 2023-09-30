Росія залучає для війни стратегічні резерви, бо тактичні резерви вже вичерпані.

Новостворена резервна 25-та загальновійськова армія Російської Федерації, яку загарбники вже кинули на фронт, має проблеми з технікою і особовим складом. Про це начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш сказав в ефірі марафону "Єдині новини".

"Ця армія складається з 12 тисяч військовослужбовців збройних сил окупаційної армії РФ. Загалом ми можемо відзначити, що ця армія новосформована, збиралася вона протягом останнього року з різного контингенту. Це мобілізовані, також колишні представники розбитих підрозділів, які вже раніше зазнали потужного ураження Силами оборони на східному напрямку", - повідомив Євлаш.

За його словами, ця армія вже розгорнута вздовж лінії зіткнення на Лимано-Куп'янському напрямку.

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"Ми відзначаємо, що ефективність застосування цих підрозділів залишається невисокою. Оскільки навіть з перехоплень, тих, які ми фіксуємо - військовослужбовці, які вже відчули на собі усю міць Збройних сил України, вони кажуть, що залишає бажати кращого їх підготовка, бо вони не обстріляні, та мають проблеми із технікою і особовим складом", - наголосив Євлаш.

Він додав, що зараз Росія намагається компенсувати нестачу особового складу завдяки киданню на фронт резервів.

"Хочу відзначити, що це вже стратегічні резерви продовжує залучати Росія, що вказує вже на недостатню кількість особового складу, оскільки усі тактичні резерви вже вичерпані", - наголосив Євлаш.

Як підкреслив Євлаш, це резервна 25-та армія планувалася на залучення росіянами на зимовий період.

"Ми зараз фіксуємо, що відмовляються нести службу військовослужбовці збройних сил РФ, які вже були мобілізовані більше року. Тому, їхня окупаційна армія потребує зараз якихось рішень і вводить на цей напрямок нові структурні підрозділи", - додав Євлаш.

Росія намагається підтягнути на фронт резерви

Як повідомляв УНІАН, раніше розвідка Великої Британії поінформувала, що в середині вересня Росія вперше задіяла на фронті частини своєї нової 25-ї загальновійськової армії. Переміщення цих підрозділів в Україну розпочалося з кінця серпня 2023 року.

Водночас аналітики зазначали, що без великої нової хвилі обов’язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб зібрати достатні сили.

Також повідомлялося, що Росія імовірно хоче зберегти свої сили для захисту Мелітополя та Бердянська, можливо, за рахунок оборони Токмака та Бахмута.

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