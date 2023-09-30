Аналітики з посиланням на російських інсайдерів зазначають, що глава Генштабу РФ Валерій Герасимов готовий вивести війська з Бахмута і вважає за краще захищати Мелітополь, щоб не дати українським силам наблизити артилерію до Криму.

Російське військове командування імовірно готове пожертвувати деякими позиціями на півдні та сході, щоб укріпити Мелітополь та Бердянськ. Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, це стверджує одне з російських інсайдерських джерел.

Зазначається, що на початку місяця російські інсайдерські джерела зазначали, що глава Генштабу РФ Валерій Герасимов хоче зберегти російські сили для захисту Мелітополя та Бердянська, можливо, за рахунок оборони Токмака.

"27 і 28 вересня джерела в соціальних мережах поширили цю чутку, після чого російське інсайдерське джерело заявило, що Герасимов також готовий вивести війська з Бахмута і вважає за краще захищати Мелітополь, щоб не дати українським силам наблизити артилерію до Криму", - зазначають аналітики ISW.

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Водночас американські аналітики вказують, що твердження про те, що Герасимов має намір відвести російські війська до Мелітополя, щоб зміцнити там російську оборону, "виходять далеко за межі відомої моделі поведінки Герасимова".

"ISW не має доказів, щоб підтвердити твердження інсайдера. Якщо ці твердження неправдиві, це може свідчити про те, що в російському інформаційному просторі ведуться злагоджені зусилля для дискредитації Герасимова", - зазначають аналітики.

Вони вказують, що ці твердження можуть бути частиною інформаційної боротьби між російським керівництвом, оскільки, за даними деяких російських джерел, Герасимов усунув командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплінського з посади заступника командувача в Україні.

Тож можливо, ці заяви про готовність Герасимова йти на поступки на фронті мають на меті зміцнити позиції теплинського.

Ситуація на фронті

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що українські військові можуть дійти до Токмака в Запорізької області вже в жовтні. Після цього, за його словами, все залежить від поведінки окупантів, які можуть продемонструвати "жест доброї волі" і втекти з Токмака. Водночас він виключає варіант лобового штурму міста українськими військами.

Також аналітики ISW зазначали, що останнім часом російські окупанти знизили темпи наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Це, на їхню думку, свідчить про те, що український контрнаступ відволікає російські сили від цього напрямку та значно послаблює російські наступальні зусилля.

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