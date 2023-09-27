Втім, узгоджена російська наступальна операція найближчим часом малоймовірна.

В середині вересня Росія вперше задіяла на фронті частини своєї нової 25-ї загальновійськової армії. Переміщення цих підрозділів в Україну розпочалося з кінця серпня 2023 року.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter з посиланням на дані розвідки. Підрозділи двох маневрених компонентів армії, 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади, ведуть бойові дії на ділянці фронту на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж кордону між Донецькою та Луганською областями.

З початку повномасштабного вторгнення Росія лише зрідка зберігала незадіяне угруповання розміром з армію, яка б потенційно могла скласти основу для нового великого наступального удару, зазначає британська розвідка.

Відео дня

"З огляду на те, що 25-та армія розгортається частинами для посилення надмірно розтягнутої лінії, новий узгоджений російський наступ найближчими тижнями малоймовірний", - зазначають у Міноборони Британії.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Окупанти за минулу добу атакували на трьох напрямках фронту, але найгарячіше було під Мар’їнкою. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

За даними ISW, на Південному фронті елітні підрозділи російської армії продовжують деградувати під тиском атак українських Сил оборони, які, швидше за все, вже досягли околиць Новопрокопівки.

Вас також можуть зацікавити новини: