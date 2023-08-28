Очільник ГУР Міноборони сказав, у якому разі загарбникам довелося б імпровізувати.

Якби на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зокрема, на півдні нашої держави були підірвані переходи, у тому числі в Чонгарі, то супротивники з такою швидкістю не змогли б рухатися.

У разі підриву переходу у Чонгарі російські окупанти мали б імпровізувати - були б змушені будувати понтонні переправи або шукати інші маршрути, можливо, проводили повітряні операції або почали лагодити мости, розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "Крим.Реалії".

"Якщо були б підірвані переходи і трохи інакше розвивалися перші години, то російська армія не змогла б з такою швидкістю рухатися. Це аксіома", - підкреслив він.

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Росіяни рано вранці 24 лютого 2022 року вдерлися на українську землю з різних боків, у тому числі з Криму, який окупували ще у 2014 році, й захопили низку населених пунктів на півдні материкової частини нашої держави.

Лише наприкінці липня 2023 року захисники України успішно завдали удару по Чонгарському мосту, який знаходиться між тимчасово Кримом і підконтрольною росіянам частиною Херсонської області на трасі М-18 (Джанкой - Мелітополь).

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