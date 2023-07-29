Успішну атаку здійснили сьогодні вранці.

Вранці суботи, 29 липня, Сили оборони України атакували Чонгарський міст на адміністративному кордоні Криму та Херсонської області.

Удари підтвердило Стратегічне командування Збройних сил України у Телеграм. Зазначається, що атака була успішною - міст уражено.

"Уражено. Сили оборони України успішно завдали удару по Чонгарському мосту вранці 29 липня. Слава Збройним силам України", - повідомив Стратком.

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Атаки на Чонгарський міст - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні кримські пабліки повідомили, що Чонгарський міст на адміністративній межі окупованого Криму та Херсонської області пошкоджено.

Туристи у чатах стверджують, що на блопості перед Чонгаром усі автівки зупиняють, заявляючи, що Чонгарський міст закрито, оскільки його "підірвали". Ба більше, про пошкодження моста повідомляють місцеві жителі. Окупанти ж мовчать щодо атаки.

Це не перша атака на Чонгар. 22 червня пролунали вибухи в районі Чонгарського мосту. Окупанти звинуватили в ударі українську армію, заявивши, що вони використали для цього Storm Shadow.

Внаслідок атаки пошкоджено дорожнє покриття автомосту, люди не постраждали. Водночас гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що цей удар "нічого не вирішує". Втім, міст дуже важливий для логістики окупантів.

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