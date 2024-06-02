Ймовірно, ворог бив з РСЗВ "Ураган".

1 червня 2024 року російські окупаційні війська завдали ударів по Донеччині. Ворог бив по Лиману.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. Зазначається, що обстріл стався біля 18:20. Ймовірно, ворог бив з РСЗВ "Ураган".

Окупанти поцілили по житловому кварталу. В результаті атаки п’ятеро містян зазнали тілесних ушкоджень.

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"Зокрема, постраждали 14-річний підліток та його батько 32 років – їх з мінно-вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями, переломами й рваними ранами тіла доставлено до лікарняного закладу. Також ушпиталено двох жінок 62 й 70 років та 74-річного чоловіка, які перебували під час обстрілу біля осель в приватному секторі. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено біля 30 житлових будинків.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли українських міст

Вночі 1 червня російські загарбники вчергове завдали масованого удару по Україні. Ворог застосовував десятки ракет та безпілотників. Українські захисники збили 81 повітряну ціль: 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К", 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Зокрема, після нічного обстрілу у критичному стані перебуває Дніпровська ГЕС. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що не йдеться навіть про виробництво електроенергії.

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