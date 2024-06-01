Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє про 9 загиблих.

Кількість жертв внаслідок підлого удару окупантів по багатоповерхівці у Харкові продовжує зростати, з-під завалів вилучають тіла загиблих.

Як повідомили у ДСНС, під час розбору завалів на місці зруйнованого під'їзду житлового будинку виявили ще одне тіло людини.

"Всього внаслідок ракетного удару 30 травня загинуло 7 осіб та 26 постраждало. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє про 9 загиблих внаслідок ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова.

"Серед них троє жінок 39, 68 та 86 років і четверо чоловіків віком 52, 64, 41 та 28 років. Сьогодні вдень рятувальники знайшли тіла ще двох жертв. Їхні дані встановлюються", - зазначив Синєгубов.

Удар по Харкову - що відомо

У Харкові у ніч на 31 травня був вибух. Пізніше стало відомо, що росіяни поцілили у пʼятиповерховий житловий будинок. У будівлі виникла пожежа. Журналісти дізналися, що супротивники кілька разів били в одне й те ж саме місце.

ЗМІ писали, що унаслідок влучання ракети супротивника зруйновано щонайменше три поверхи одного під'їзду п'ятиповерхівки. Повідомлялося, що під завалами є люди. 31 травня повідомлялося, що унаслідок ворожого удару загинули п'ять осіб.

Станом на ранок 1 червня рятувальники вилучили тіло ще одного загиблого.

Вас також можуть зацікавити новини: