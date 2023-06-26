Росіяни намагались наступати на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Російські загарбники впродовж доби безуспішно наступали на чотирьох напрямках. Загалом на фронті відбулось 35 бойових зіткнень.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень", - йдеться у зведенніГенерального штабу ЗСУ у Facebook.

Як зазначили у Генштабі, на Куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки. Крім того, на Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, а також Спірного та Роздолівки Донецької області.

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При цьому, на Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Богданівки. Ворог завдав авіаударів в районах Соледару та Білої Гори Донецької області. Також на Авдіївському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського. Вони завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного.

Крім того, на Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, але успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. На Шахтарському напрямку підрозділи сил оборони України звільнили з-під окупації село Рівнопіль Донецької області.

Водночас, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Олешок.

Втрати Росії в Україні - останні новини

За підсумками минулого тижня на фронті загальні втрати Збройних сил України вбитими виявилися у вісім разів нижчими, ніж у російської окупаційної армії

Зазначається, що за тиждень українська авіація, ракетні війська та артилерія знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога, що значно знизило можливості ворога боротися з нашою авіацією та БПЛА. Вражено 11 ворожих пунктів управління та сім складів з боєприпасами.

Загальні бойові втрати загарбників станом на 26 червня 2023 року орієнтовно склали 225 580 осіб.

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