Найбільша активність противника була минулої доби на Покровському та Курахівському напрямках – майже третина всіх боєзіткнень.

Ворог продовжує залучати групи піхоти для спроб прориву, зокрема, в бік села Липці в Харківській області. Про це сказав речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на Харківському напрямку за останні дні великої кількості боєзіткнень немає, ворог продовжує залучати групи піхоти для спроб прориву, зокрема, в бік села Липці, але їх виявляють і знищують. За його словами, характерним є застосування ворогом великої кількості авіації для завдання ударів КАБами, щоб руйнувати населені пункти та українські оборонні позиції, на ділянках, де ворог намагається досягти успіху.

"В цілому просування ворога на Харківщині немає за останню добу", - наголосив Музичук. Відео дня

Речник Нацгвардії розповів, що найбільша активність ворога була минулої доби на Покровському та Курахівському напрямках - майже третина всіх боєзіткнень. Також були спроби ворога прорватися на Харківщині.

"Активність на інших ділянках фронту, в тому числі в районі Часового Яру, суттєво не знижувалася. Ворог намагався тримати всю лінію оборони в напрузі", - додав Музичук.

За його словами, ворог застосовує бронетехніку на Куп’янському та Лиманському напрямках. Зокрема, на Лиманському напрямку наші гвардійці протягом тижня знищили 4 танки, з яких три мали додатковий захист - металеві навіси, щоб зберегти їх від ураження FPV, але їм це не допомогло.

Музичук розповів, що російські окупанти на південному напрямку, зокрема, Оріхівському, застосовують легкоброньовану або легку автомобільну техніку, а також мотоцикли.

"Також на півночі Харківщини ми бачили застосування легких автомобілів, так званих гольф-карів і мототехніки, в першу чергу для того, щоб доставити невеликі групи піхоти, а також для швидкої логістики", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Своєю чергою житель села Липці розповів, що окупанти повністю спалили населений пункт.

"Зараз дуже багато поранених з Липців, яких я знаю особисто, один мій друг також лежить у лікарні разом із дружиною, у нього п’ять осколків витягли з голови. Мене забрали о 5 годині ранку, горіли будинки, все горіло", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони 22 травня, знешкодили на фронті 1330 російських військових. За даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогоднішній ранок Росія втратила на війні від початку повномасштабного вторгнення на територію України вже 497 700 осіб.

Також було знищено, зокрема, танків - 7622 (+11 за минулу добу); бойових броньованих машин - 14748 (+27); артилерійських систем - 12860 (+40); засоби ППО - 813 (+1); літаків - 355 (+1); БпЛА оперативно-тактичного рівня - 10391 (+45), автомобільної техніки та автоцистерн - 17513 (+71).

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