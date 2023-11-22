Крім живої сили, знищено 17 ворожих артилерійських систем та багато іншої техніки.

За добу в Україні знищено 850 російських окупантів і перейдено ще одну відмітку – з початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника склали 320 670 чоловік.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Також знищено багато ворожої техніки, зокрема, артилерійських систем – 7769 (+17 одиниць за минулу добу), танків ‒ 5446 (+7), бойових броньованих машин ‒ 10188 (+14) , БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5784 (+13), засоби ППО ‒ 589 (+1), автомобільної техніки та автоцистерн – 10159 (+25),спеціальна техніка ‒ 1105 (+7).

Крім того з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, знищено 899 ворожих РСЗВ, 323 літаків, 324 гелікоптерів, 1564 крилаті ракети, 22 кораблі /катери, один підводний човен.

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Війна в Україні: новини

Вночі російські окупанти атакували Україну безпілотниками та крилатою ракетою.

У Повітряних силах розповіли, що окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія) 14-ма ударними БпЛА типу Shahed та крилатою ракетою Х-22 – з літака Ту22М3 з цього ж напрямку. Знищено усі 14 ворожих безпілотників Shahed-131/136.

Також зазначали, що крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі і впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо без постраждалих.

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