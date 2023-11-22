Українські сили атакували російських окупантів з Кринок.

Українські та російські сили продовжують проводити наступальні операції на сході та півдні України, незважаючи на дощову і сніжну погоду.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). З посиланням на російських воєнкорів, аналітики згадали про те, що і російські, і українські сили зазнають труднощів з керуванням безпілотниками, в тому числі для коригування артилерійського вогню через погані погодні умови по всьому фронту. Також стверджується, що багнюка ускладнює рух транспортних засобів, але українські та російські сили продовжують маневрувати і діяти у всіх напрямках. У зв'язку з цим аналітик ISW відзначили, що дощова погода навряд чи зупинить українські або російські атаки, а з настанням морозів, швидше за все, почнеться відновлення більш активних бойових дій.

В огляді Інституту наголошується, що окупанти провели наступальні операції на заході Запорізької області, але не домоглися будь-яких підтверджених успіхів.

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При цьому ЗСУ продовжили операції на Лівому березі Херсонської області і просунулися. Українські сили атакували з Кринок (30 км на північний схід від Херсонської області і 2 км від річки Дніпро) і увійшли в лісову зону недалеко від селища. ЗСУ продовжують утримувати позиції в Кринках, біля Антонівського мосту.

Війна в Україні: новини

За даними Генштабу, за добу в Україні знищено 850 російських окупантів і перейдено ще одну позначку - з початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника склали 320 670 осіб.

21 листопада військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що формування плацдармів Сил оборони України на лівому березі Херсонської області поставило в глухий кут російське командування. Крім того, у окупантів не все так райдужно в районі Авдіївки, куди вони перекинули чималі ресурси.

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