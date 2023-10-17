Російські загарбники завдали двох ударів по центру міста Слов'янськ на Донеччині, зруйнувавши будівлю гуртожитку, під завалами якого опинилися люди.
"Ворог знову підступно завдав удару по житловій забудові м. Слов'янськ", - йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Зокрема, внаслідок обстрілу руйнувань зазнала 5-поверхова будівля гуртожитку.
"За попередньою інформацією, під завалами перебувають дві особи", - сказано у повідомленні.
На місці події працюють рятувальники Донеччини та зведений загін ДСНС України. Тривають аварійно-рятувальні роботи.
Водночас, як уточнив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у соціальній мережі Facebook, вночі сталося два прильоти у центрі міста на вулиці Свободи.
Ситуація в Слов'янську - останні новини
У вересні затримали інформатора спецслужб РФ, який збирав розвіддані про місця базування українських захисників у районі Слов'янська для коригування ворожих ударів. Зрадник понад рік збирав і передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ у прифронтовій Донеччині.
11 квітня російські загарбники завдали ракетних ударів із зенітно-ракетного комплексу С-300 по Слов'янську. Цей напад призвів до значних руйнувань. Внаслідок атаки постраждали приватні будинки, 2 багатоповерхівки та автомобілі. Також окупанти повністю знищили приватний будинок місцевої мешканки. Вона отримала поранення. Пізніше жінка померла в лікарні.