Зокрема, відомо, що у пастці під завалами опинилися дві особи.

Російські загарбники завдали двох ударів по центру міста Слов'янськ на Донеччині, зруйнувавши будівлю гуртожитку, під завалами якого опинилися люди.

"Ворог знову підступно завдав удару по житловій забудові м. Слов'янськ", - йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Зокрема, внаслідок обстрілу руйнувань зазнала 5-поверхова будівля гуртожитку.

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"За попередньою інформацією, під завалами перебувають дві особи", - сказано у повідомленні.

На місці події працюють рятувальники Донеччини та зведений загін ДСНС України. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Водночас, як уточнив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у соціальній мережі Facebook, вночі сталося два прильоти у центрі міста на вулиці Свободи.

Ситуація в Слов'янську - останні новини

У вересні затримали інформатора спецслужб РФ, який збирав розвіддані про місця базування українських захисників у районі Слов'янська для коригування ворожих ударів. Зрадник понад рік збирав і передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ у прифронтовій Донеччині.

11 квітня російські загарбники завдали ракетних ударів із зенітно-ракетного комплексу С-300 по Слов'янську. Цей напад призвів до значних руйнувань. Внаслідок атаки постраждали приватні будинки, 2 багатоповерхівки та автомобілі. Також окупанти повністю знищили приватний будинок місцевої мешканки. Вона отримала поранення. Пізніше жінка померла в лікарні.

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